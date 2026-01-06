Al centro commerciale scoppia la rissa per una ragazza

Sabato pomeriggio al centro commerciale Fuentes di Piantedo si è verificata una rissa tra alcuni ragazzi italiani di seconda generazione, probabilmente legata a una disputa riguardante una giovane. L’incidente, avvenuto oltre il confine tra le province di Lecco e Sondrio, ha attirato l’attenzione dei presenti senza causare feriti gravi. L’evento sottolinea le tensioni quotidiane che possono emergere in contesti pubblici e richiede attenzione da parte delle autorità locali.

