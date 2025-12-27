´C’è ancora tempo per decidere´ – Lewandowski incerto sul futuro del Barcellona

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Robert Lewandowski mantiene aperte le sue opzioni sulla prossima mossa della sua carriera, con il suo contratto al Barcellona in scadenza alla fine della stagione 2025-26. Lewandowski è arrivato al Barcellona dal Bayern Monaco nel 2022 e ha vinto cinque importanti riconoscimenti con i Blaugrana, tra cui due titoli LaLiga. Il capitano della Polonia ha segnato 95 contributi (77 gol, 18 assist) in 116 presenze nella Liga, più di qualsiasi altro giocatore della divisione da quando è arrivato al club. Finora ha segnato otto gol in 13 partite nella massima serie nel 2025-26, un totale migliorato solo da Vedat Muriqi (nove), Ferran Torres (11) e Kylian Mbappe (18). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

