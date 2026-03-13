Napoli Manna | Alisson ha convinto McTominay? Felice qui non abbiamo ricevuto offerte

Nel Napoli, Manna ha dichiarato che Alisson ha dimostrato di essere all’altezza e ha convinto, mentre per McTominay ha affermato che il giocatore è felice di restare e che non sono arrivate offerte ufficiali per lui. La squadra continua a monitorare le situazioni dei propri portieri e non ha ancora ricevuto richieste di trasferimento per il centrocampista. La situazione rimane ancora in fase di valutazione.

Manna ha commentato il rendimento del giovane brasiliano, protagonista di un buon impatto nelle sue prime apparizioni con la maglia azzurra. «L'impatto di Alisson è stato positivo perché è un ragazzo di grande umiltà, energia e disponibilità al lavoro». Sul possibile riscatto, il direttore sportivo ha chiarito che la situazione è già definita. «Per quanto riguarda il riscatto c'è un diritto che è già definito, quindi non c'è bisogno di fare nulla». Il dirigente azzurro ha parlato anche del rapporto con Antonio Conte e della pianificazione della prossima stagione.

