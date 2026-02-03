Napoli Alisson Santos ha un messaggio per i tifosi | Felice di essere qui ci vediamo allo stadio – VIDEO

Alisson Santos ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli. Il brasiliano ha detto di essere felice di essere alla squadra e ha invitato i tifosi a incontrarsi allo stadio. La sua avventura con il club partenopeo è partita anche attraverso queste parole, segnando il primo passo della sua presenza ufficiale tra i napoletani.

