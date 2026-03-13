Manna ha rivelato che il Napoli non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il rinnovo di Scott McTominay, considerato un giocatore chiave per la squadra. La società non ha ricevuto proposte né da parte del giocatore né da altri club, e la trattativa per il prolungamento del contratto non ha ancora avuto sviluppi. La situazione rimane aperta senza comunicazioni ufficiali.

Che Scott McTominay rappresenti un elemento importante per il Napoli, questo è noto ormai da tempo. Il giocatore scozzese è stato decisivo per la vittoria del quarto Scudetto, uomo fondamentale sotto il punto di vista tattico ma anche leader dello spogliatoio, sempre pronto a prendere la squadra sulle spalle quando necessario. Ecco perchè i tifosi del Napoli si aspettano un gesto importante da parte del club per blindarlo, un rinnovo di contratto del quale si sta parlando da un po’. “Scott è un calciatore importante, è contento di stare a Napoli, penso che lo dimostri quando gioca e quando vive la città. Ha ancora due anni di contratto, abbiamo un rapporto estremamente chiaro e franco con lui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Non abbiamo ricevuto nulla”: rinnovo McTominay, Manna svela un retroscena

