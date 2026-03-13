In casa Napoli si sono registrate preoccupazioni per le condizioni di Rasmus Hojlund, attaccante danese, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare una sindrome influenzale. La partita contro il Lecce ha portato attenzione sulla sua disponibilità in vista delle prossime gare, mentre l’allenatore del team ha manifestato timori riguardo alla sua presenza in campo. La situazione resta da monitorare.

C’è stata apprensione in casa Napoli per le condizioni di Rasmus Hojlund. In questi giorni l’attaccante danese ha infatti dovuto fronteggiare una sindrome influenzale. Un problema che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni possibili e di allenarsi con il resto della squadra in vista della gara di domani contro il Lecce. L’allarme per la sfida del Maradona è però rientrato e Hojlund è pronto a tornare alla caccia di un gol che a Fuorigrotta manca dal 28 gennaio. Napoli, allarme rientrato per Hojlund: sarà titolare contro il Lecce. Rasmus Hojlund ha smaltito definitivamente la sindrome influenzale che lo aveva colpito negli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, problemi per Hojlund? Conte preoccupato, la situazione

Articoli correlati

Ansia in casa Napoli, problemi per Hojlund: Lecce a rischio!Il Napoli non riesce a trovare pace, neppure con i rientri di Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay.

Leggi anche: È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c’è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

Contenuti utili per approfondire Napoli Lecce problemi per Hojlund Conte...

Temi più discussi: Verso Napoli-Lecce, McTominay c’è! E per un giocatore che torna, uno si infortuna…; Probabili formazioni Napoli-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund e Stulic; Biglietti Napoli-Lecce, prezzi e modalità di vendita; Napoli-Lecce, probabili formazioni: riecco Anguissa, il leone di Conte.

Napoli-Tiago Gabriel, da Lecce: Può essere indizio sull’allenatore dell’anno prossimoA Radio Napoli Centrale, durante Un Calcio alla Radio, è intervenuto Stefano Meo, giornalista di Salento in Linea, per commentare la situazione del Lecce e il prossimo impegno contro il ... tuttonapoli.net

Rullo: Napoli-Lecce, per gli azzurri sarà difficile. La difesa del Lecce regge beneErminio Rullo presenta Napoli-Lecce (sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona). L’ex difensore, che ha giocato sia nel Salento che in azzurro, ha le idee chiare su che tipo di partita sarà: i ... calciolecce.it

Manca sempre meno per Napoli-Lecce: vogliamo sapere risultato e marcatori dell'ultimo precedente al Maradona #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook

Calcio: il Napoli aspetta il Lecce, De Bruyne e' pronto. Assente Juan Jesus, con i salentini potrebbe rientrare il belga dal primo minuto #ANSA x.com