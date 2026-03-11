In casa Napoli si registrano tensioni legate a problemi di Hojlund, che rischiano di influenzare la partita contro il Lecce. Nonostante i ritorni di Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay, la squadra fatica a trovare stabilità e tranquillità. La situazione crea preoccupazioni tra i tifosi e i membri dello staff, mentre la sfida con il Lecce si avvicina.

Il Napoli non riesce a trovare pace, neppure con i rientri di Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. Gli azzurri, in questa stagione, sono dinanzi ad una maledizione che continua a perseguitare Castel Volturno. In vista del prossimo match contro il Lecce, Rasmus Hojlund potrebbe non scendere in campo. A riportalo è Repubblica. Attacco influenzale per Hojlund: presenza a rischio. Come affermato da Repubblica, Hojlund non è al meglio delle sue condizioni. Il centravanti danese, infatti, è alle prese con un virus influenzale che non gli ha permesso di riprendere la preparazione in vista del match contro il Lecce. Il calciatore è da valutare nei prossimi giorni, con il Napoli e Conte che sperano di recuperarlo quanto prima. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ansia in casa Napoli, problemi per Hojlund: Lecce a rischio!

Infortunio Neres, ansia in casa Napoli: il brasiliano a rischio forfait contro l'Inter! Cosa filtraA Castel Volturno l'avvicinamento al big match di domenica sera è dominato dall'incertezza sulle condizioni di David Neres.

Hojlund ha l'influenza, a rischio per il Lecce (Repubblica)Avere un Napoli al completo è stata un'utopia in questa stagione per Antonio Conte e, se molti infortunati cominciano a tornare disponibili, c'è...

