Napoli-Lecce le scelte di Conte | difesa corta e Anguissa

Il Napoli si prepara a sfidare il Lecce con alcune variazioni tattiche, puntando su una difesa più compatta e su Anguissa a centrocampo. Le scelte di formazione di Conte sono ancora in fase di definizione, mentre i giocatori si allenano per la partita. La squadra lavora per mettere a punto gli ultimi dettagli prima del match.

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce con diverse incognite di formazione. Antonio Conte deve fare i conti con alcuni acciacchi fisici e con una rosa che negli ultimi mesi è stata messa alla prova da numerosi problemi muscolari. In difesa gli uomini sono praticamente contati. Juan Jesus non è al meglio per un affaticamento e il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi al terzetto formato da Beukema, Buongiorno e Olivera. Anche sulle corsie laterali non mancano i dubbi. Gutierrez sembra avere qualche possibilità in più rispetto a Spinazzola, mentre in attacco resta aperto il ballottaggio tra Elmas e Giovane per sostituire l’infortunato Vergara. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

