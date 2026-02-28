Verona-Napoli formazioni ufficiali | Anguissa e McTominay out Le scelte di Conte

Alle 18:00 allo stadio Bentegodi si gioca Verona-Napoli, partita valida per la 27ª giornata di Serie A e trasmessa in esclusiva su DAZN. Le formazioni ufficiali sono state rese note e segnano l’assenza di Anguissa e McTominay, mentre le scelte di formazione di Conte sono state annunciata. La partita rappresenta un importante scontro per la classifica senza altre variabili notevoli.

Vietato sbagliare al Bentegodi: dopo le scorie e le polemiche di Bergamo, gli azzurri cercano punti vitali per la Champions contro un avversario disperato. SFIDA CHAMPIONS E SCELTE OBBLIGATE. Oggi alle ore 18:00 lo stadio Bentegodi ospita Verona-Napoli, anticipo della 27ª giornata di Serie A visibile in esclusiva su DAZN. La squadra di Antonio Conte, reduce dalla burrascosa sconfitta contro l'Atalanta, deve difendere il terzo posto dall'assalto di Roma e Como. Contro un Verona ultimo in classifica (guidato dal neo-tecnico Sammarco), gli azzurri si presentano ancora in piena emergenza a centrocampo: restano ai box sia Frank Anguissa (non ancora al top) che Scott McTominay (infiammazione al tendine).