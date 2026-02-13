Napoli-Roma verso il sold out: Maradona quasi pieno. Fuorigrotta si prepara a un’altra notte da tutto esaurito, con i tifosi partenopei che occupano già il 95% dei biglietti e si affrettano a comprare gli ultimi posti disponibili sui siti ufficiali.

Fuorigrotta si prepara a un’altra notte da tutto esaurito. Per la sfida di domenica sera contro la Roma, con fischio d’inizio alle 20.45, lo Stadio Diego Armando Maradona è ormai vicino al sold out. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, restano pochissimi biglietti disponibili, concentrati soprattutto nell’anello inferiore dei Distinti, mentre la Tribuna Posillipo è in via di esaurimento. È probabile che uno dei due settori abbia già registrato il tutto esaurito nelle ultime ore, considerando che gli altri spazi sono pieni da tempo. Mancano ancora tre giorni alla partita, ma la sensazione è che si arriverà rapidamente al classico cartello “sold out”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Roma verso il sold out: Maradona quasi pieno

Il Napoli si prepara a riempire il stadio due volte di fila.

