Napoli Maradona verso il doppio sold out

Il Napoli si prepara a riempire il stadio due volte di fila. Dopo la trasferta contro il Genoa, i tifosi sono pronti a tornare in massa per le partite in casa tra Coppa Italia e campionato. La voglia di vedere la squadra in azione è tanta, e le prenotazioni volano. Il Maradona si appresta a vivere una settimana intensa e calda, con il pubblico che non vuole perdersi neanche una delle sfide in programma.

NAPOLI – Prima il Genoa in trasferta, poi il ritorno al Maradona per una settimana decisiva tra Coppa Italia e campionato. Il Napoli si avvicina a due appuntamenti fondamentali potendo contare su un alleato prezioso: il suo pubblico. Come riporta il Corriere dello Sport, per le sfide contro Como e Roma è già prevista una doppia cornice da tutto esaurito, nonostante manchino ancora diversi giorni e la prevendita sia tuttora in corso. Martedì sera, con calcio d'inizio alle 21, gli azzurri affronteranno il Como nei quarti di finale di Coppa Italia, con in palio un posto in semifinale contro l'Inter.

