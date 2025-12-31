Lang-Napoli Manna frena | Nessuna decisione presa

Noa Lang rimane al centro delle discussioni di mercato, con il club che chiarisce di non aver ancora preso decisioni definitive sul suo eventuale trasferimento. La situazione, ancora in evoluzione, richiede ulteriori valutazioni prima di definire il futuro del giocatore. La sessione invernale si avvicina, ma al momento non si registrano novità ufficiali riguardo a Lang e alla sua permanenza o partenza dal club.

Lang ceduto a gennaio? Manna non lo esclude: "Nessuna decisione a priori" - A rispondere su questa possibilità è Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che ai microfoni dello Sport ha trattato diversi temi ... tuttonapoli.net

Manna: “Non sono d’accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo Scudetto, Inter la più forte” - Giovanni Manna analizza il momento del Napoli, celebrando i successi del 2025 ma sottolineando sacrifici e limiti strutturali rispetto ai top club italiani ... fanpage.it

Noa Lang si gode il sole di Napoli E fa prove di napoletano: "C' bella jurnat" - facebook.com facebook

VIDEO - Napoli, sorpresa del Bar Cafaro a Noa Lang x.com

