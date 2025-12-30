Formazione professionale dalla Regione oltre 570 mila euro ai Salesiani Don Bosco

La Regione Abruzzo ha approvato un finanziamento superiore a 570 mila euro destinato ai Salesiani Don Bosco di Vasto. Questa somma rientra nell’ambito dell’Avviso pubblico Fse+ per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 2025-2028, con l’obiettivo di sostenere progetti di formazione dedicati ai giovani e allo sviluppo delle competenze professionali nella regione.

La Regione Abruzzo ha assegnato un finanziamento complessivo pari a oltre 570 mila euro ai Salesiani Don Bosco di Vasto, nell'ambito dell'Avviso pubblico Fse+ relativo ai Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – ciclo formativo 2025-2028.

