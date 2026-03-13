Napoli decine di telefoni e sim per truffe | scoperta anche droga in casa di un 22enne

La Polizia Locale di Napoli ha eseguito un blitz nel centro storico, denunciando un 22enne napoletano. Durante la perquisizione nella sua casa sono stati trovati decine di telefoni e schede SIM utilizzate per attività truffaldine. Inoltre, all’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche alcune sostanze stupefacenti.

Blitz della Polizia Locale di Napoli nel centro storico della città, dove un 22enne napoletano è stato denunciato per truffa dopo una perquisizione effettuata nella sua abitazione. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è scattata nella mattinata di giovedì 12 marzo. Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata hanno bussato alla porta dell'appartamento dove il giovane vive con la propria famiglia, procedendo con perquisizioni personali, dell'abitazione e dei veicoli. Durante i controlli, i caschi bianchi hanno rinvenuto e sequestrato numerosi elementi ritenuti utili alle indagini. In particolare sono stati trovati: decine di telefoni cellulari, numerose schede SIM, documenti con indirizzi IBAN e dati relativi a conti correnti e carte di credito.

