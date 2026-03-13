Truffe telefoniche a Napoli decine di cellulari sim e Iban scoperti nella cameretta di 22enne | denunciato

Un ragazzo di 22 anni è stato denunciato a Napoli dopo essere stato trovato con decine di cellulari, schede SIM e IBAN di conti correnti nella sua cameretta nel centro storico. La polizia ha eseguito un'ispezione e ha sequestrato diversi dispositivi e dati riconducibili a truffe telefoniche. L’indagine riguarda un’attività di frode che coinvolgeva più vittime.

Denunciato un ragazzo di 22 anni napoletano: in casa al centro storico di Napoli trovati cellulari, sim e Iban di conti correnti.