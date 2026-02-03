Napoli Antonio Conte sorride a metà | tanti recuperi ma l’uomo chiave è ancora a data da destinarsi

Napoli si prepara alla ripresa del campionato con alcune sfide ancora aperte. Antonio Conte torna a Castel Volturno con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson, ma l’attenzione resta sui giocatori infortunati. L’allenatore spera di riavere presto anche l’uomo chiave ancora out, per poter puntare a migliorare il rendimento della squadra.

In casa Napoli, concluso il mercato invernale, si pensa ora al campo. Antonio Conte è ritornato a Castel Volturno con due nuovi acquisti, Giovane ed Alisson, ma, l’obiettivo principale del mister è quello di rivedere sul campo da gioco anche i calciatori che attualmente sono fermi per infortunio. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Rrahmani, Savic, Mazzocchi e Politano dovrebbero ritornare ad essere disponibili per la prossima partita contro il Genoa. Un’altra notizia positiva arriva sempre da Castel Volturno dove i calciatori, dopo mesi, possono finalmente rifiatare e sostenere una settimana tipo con una sola gara a settimana.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Conte

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese in un clima di incertezza a causa degli infortuni.

Inter e Parma si preparano alla sfida in Emilia, con l’attenzione rivolta anche alle assenze.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L'espulsione di Conte, l'intervento di Rrahmani: tutto quello che è successo sul rigore per l'Inter

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: Un orgoglio. Allisson? Chiedete a chi fa mercato; Napoli, Conte risponde a Spalletti: Frase infelice, porti rispetto; Sky - Genoa-Napoli, Conte sorride: ormai recuperati due titolarissimi; La Juve travolge il Napoli (3 a 0) e Spalletti vince la sfida con Conte, pareggio tra Roma e Milan, Inter capolista con 5 punti di vantaggio.

SKY - Genoa-Napoli, Conte sorride: ormai recuperati due titolarissimiDopo aver battuto la Fiorentina al Maradona, il campionato del Napoli farà tappa in Liguria: il 7 febbraio alle ore 18 la squadra di Antonio Conte farà visita al Genoa. Una partita non semplice consid ... msn.com

Il gesto furioso di Conte nel finale di Napoli-Fiorentina, non riesce a crederci: Vi ammazzo!Il gesto di Conte che urla di tutto ai suoi giocatori nel finale di Napoli-Fiorentina. L’allenatore azzurro alza il pugno e grida: Vi ammazzo, vi ammazzo!. fanpage.it

In Napoli-Fiorentina è accaduto di tutto e lo sappiamo bene ma c'è ancora un momento che non era stato reso pubblico e che in pochi hanno visto. Il gesto furioso di Antonio Conte - facebook.com facebook

: … Nuovo capitolo di botta e risposta tra Max Allegri e Antonio Conte: questa volta si parla di calendari Per il rossonero troppe lamentele dei colleghi, per l’azzurro è facile per chi gioca meno Alla fine però tutti d’accordo: x.com