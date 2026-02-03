Napoli Antonio Conte sorride a metà | tanti recuperi ma l’uomo chiave è ancora a data da destinarsi

Da dailynews24.it 3 feb 2026

Napoli si prepara alla ripresa del campionato con alcune sfide ancora aperte. Antonio Conte torna a Castel Volturno con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson, ma l’attenzione resta sui giocatori infortunati. L’allenatore spera di riavere presto anche l’uomo chiave ancora out, per poter puntare a migliorare il rendimento della squadra.

In casa Napoli, concluso il mercato invernale, si pensa ora al campo. Antonio Conte è ritornato a Castel Volturno con due nuovi acquisti, Giovane ed Alisson, ma, l’obiettivo principale del mister è quello di rivedere sul campo da gioco anche i calciatori che attualmente sono fermi per infortunio. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, Rrahmani, Savic, Mazzocchi e Politano dovrebbero ritornare ad essere disponibili per la prossima partita contro il Genoa. Un’altra notizia positiva arriva sempre da Castel Volturno dove i calciatori, dopo mesi, possono finalmente rifiatare e sostenere una settimana tipo con una sola gara a settimana.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

