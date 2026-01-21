Napoli parla Conte | Potremmo avere mille attenuanti ma oggi non vanno bene perché queste sono partite che devi vincere

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, sottolineando che, nonostante eventuali scuse o attenuanti, queste partite richiedono vittorie per mantenere l’obiettivo europeo. La sfida rappresenta una ripartenza importante nel cammino degli azzurri in Champions League, e l’allenatore ha evidenziato la necessità di migliorare per ottenere risultati più positivi.

Conte: "Abbiamo mille attenuanti, ma una partita così la devi vincere. Forse non siamo da Champions"L'allenatore del Conte ha commentato il pareggio contro il Copenaghen, sottolineando le difficoltà della sua squadra.

Conte, tecnico del Napoli, ha analizzato con lucidità il pareggio in Champions League contro il Copenaghen: le paroleConte, tecnico del Napoli, ha analizzato con lucidità il pareggio in Champions League contro il Copenaghen: le parole Antonio Conte ha analizzato con attenzione il pareggio per 1-1 ottenuto dal Napoli ... calcionews24.com

Copenaghen-Napoli 1-1, Conte nel post partita: «Ci deve essere delusione. Queste partite si vincono, punto e basta»Non gli basta McTominay. Antonio Conte torna in panchina dopo due partite saltate a causa della squalifica e pareggia contro il Copenaghen al Parken. Un fallo da rigore di Buongiorno condanna ... ilmattino.it

