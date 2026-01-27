Sophia Loren il messaggio per Napoli affidato al figlio Carlo Ponti jr in scena all' Augusteo col tenore Pasquale Esposito

Da napolitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sophia Loren, icona internazionale e simbolo di Napoli, ha condiviso un messaggio speciale rivolto alla città. In scena all'Augusteo con il tenore Pasquale Esposito, ha rinnovato il suo affetto e il suo legame con Napoli, sottolineando l’importanza della cultura e dell’accoglienza che la rendono unica nel mondo.

C'è un messaggio che Sophia Loren, l'icona che ha contribuito a far conoscere Napoli nel mondo come simbolo di bellezza, talento, accoglienza e cultura, ha affidato al figlio Carlo Ponti Jr. oggi in città per la presentazione ufficiale di “Celebrando Sophia Loren”, in cartellone per il 22 e 23.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

