Teatro San Carlo | Cisl Napoli e Fistel centralità lavoro e disponibilità al confronto

Cisl Napoli e Fistel Campania sottolineano la centralità del lavoro nel contesto del Teatro di San Carlo, mantenendo un atteggiamento aperto al dialogo. La nostra priorità è tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la stabilità di questa istituzione culturale di rilievo nazionale, concentrandoci sulla tutela delle professionalità e sulla qualità dell’occupazione. Restiamo disponibili al confronto per affrontare le questioni legate alla gestione e alla crescita del teatro.

Tempo di lettura: 2 minuti “ In merito agli ultimi sviluppi riguardanti la governance del Teatro di San Carlo, ribadiamo con chiarezza la posizione della Cisl Napoli e della Fistel Campania: la nostra attenzione è stata e resta esclusivamente rivolta ai lavoratori e alle lavoratrici del Teatro, alla tutela delle professionalità, alla qualità del lavoro e alla stabilità di una delle istituzioni culturali più importanti del Paese”. E’ quanto dichiarano i segretari generali Melicia Comberiati e Gisberto Rondinella. “In questi mesi non siamo mai entrati in alcuna polemica legata alle vicende giudiziarie o alle questioni attinenti alla nomina del Sovrintendente, ritenendo che il ruolo del sindacato sia quello di garantire diritti, condizioni di lavoro adeguate e prospettive di sviluppo, non di alimentare contrapposizioni istituzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro San Carlo: Cisl Napoli e Fistel, centralità lavoro e disponibilità al confronto Leggi anche: Da Palazzo Reale al Teatro San Carlo: Napoli al centro del Prix Italia Leggi anche: Napoli, la Medea al Teatro San Carlo: quella storia antica ma così moderna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. San Carlo, respinto dal Tar Campania il ricorso del Comune di Napoli - È stato respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del teatro San Carlo. ilmattino.it

Teatro San Carlo, si cerca l’intesa per la sovrintendenza: contatti Comune-ministero - La lunga e tormentata estate del Massimo napoletano si appresta a entrare nelle sue giornate decisive per tentare di sbrogliare la situazione per ... ilmattino.it

Marisa Laurito colpita al Teatro San Carlo, i sindacati: “Lavoratori in ospedale, ora vertice sicurezza” - Marisa Laurito colpita alla testa e caduta, una corista con una clavicola spezzata, un'altra attrice con escoriazioni. fanpage.it

Lunedì 12 gennaio, a partire dalle 17.30 al teatro Carlo Felice di Genova, si terrà ‘Teatro dei campioni’, l’evento di chiusura di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport” Una serata dedicata ai grandi campioni per raccontare come la Liguria sia un palcos - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.