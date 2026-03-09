Napoli Basket arriva un altro rinforzo per Magro | ufficiale l' ingaggio di Marshall

Il Napoli Basket ha annunciato l’ingaggio di Nick Marshall, che si unisce alla squadra fino alla fine della stagione. Il giocatore australiano arriva dai Tasmania Jackjumpers, squadra della NBL, e completa il reparto esterni dopo le recenti acquisizioni di Whaley e Zemaitis. La società azzurra continua così a rafforzare la rosa in vista delle sfide future.

Classe 1999, nato ad Adelaide, Marshall è un esterno di 198 centimetri conosciuto per la sua intensità difensiva, atletismo e versatilità sul perimetro. Si tratta di un'ala fisica, capace di incidere su entrambi i lati del campo. Dopo l’esperienza NCAA con i Loyola Greyhounds, Marshall ha giocato per quattro stagioni, dal 2021 al 2025, con gli Adelaide 36ers, in NBL dove, nell’ultima stagione, ha disputato la sua migliore stagione, con 4.8 punti in 17 minuti di utilizzo tirando con oltre il 40% dal campo. Nella seconda parte del campionato 2025 si è trasferito nella massima lega neozelandese, nei Wellington Saints, realizzando 19.9 punti di media, 7. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

