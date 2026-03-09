Il Napoli Basket ha annunciato l’arrivo di Nick Marshall, un giocatore australiano di 198 centimetri. Si tratta di un esterno che si unisce alla squadra per rafforzare il reparto degli esterni. L’ufficializzazione dell’ingaggio è stata comunicata nelle scorse ore. La squadra azzurra si prepara a integrare il nuovo acquisto nel roster.

Il Napoli Basket ha ufficializzato l’ingaggio dell’australiano Nick Marshall, un esterno di 198 centimetri che rafforza immediatamente il reparto degli esterni della squadra azzurra. L’atleta, proveniente dai Tasmania Jackjumpers della massima lega australiana (NBL), si aggiunge al roster fino alla fine della stagione per supportare l’allenatore Magro. L’arrivo si inserisce in una strategia di rinforzi rapida, dopo i recenti tesseramenti di Whaley e Zemaitis, confermando la volontà del club di competere con ambizione nel campionato italiano. Marshall porta con sé un curriculum internazionale che spazia dalla NCAA alle leghe oceaniche, offrendo versatilità difensiva e capacità offensive concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli Basket: arriva Marshall, il rinforzo per Magro

Napoli Basketball - Unahotels Reggio Emilia

Napoli Basket, arriva un altro rinforzo per Magro: ufficiale l'ingaggio di MarshallNuovo rinforzo per il Napoli Basket dopo gli arrivi di Whaley e Zemaitis nei giorni scorsi. Il club azzurro amplia ulteriormente il parco esterni con l'ingaggio, fino al termine della stagione, ... napolitoday.it

Guerri Napoli, arriva l'australiano Nick Marshall: in Italia tra mercoledì e giovedì con un volo via CinaArriverà a Napoli tra mercoledì e giovedì perchè costretto ad un volo rocambolesco via Cina, ... msn.com

SQUALIFICATO LEONARDO TOTÈ Il lungo del Napoli Basket sanzionato dopo la Virtus "perché a fine partita si dirigeva con atteggiamento aggressivo verso la panchina della squadra avversaria". Il provvedimento: https://www.pianetabasket.com/legabaske - facebook.com facebook

#Napoli Basket: Kristupas #Zemaitis rischia di fermarsi anzitempo dopo il debutto contro la Virtus Bologna. Ieri ha impattato col piede di Niang e cadendo è stato centrato dal ginocchio di Alston sulla mandibola: domani visite mediche per determinare eventual x.com