Tre giovani tra i 19 e i 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Afragola nel Napoletano, accusati di aver inflitto sette mesi di torture psicofisiche a un uomo disabile. Le forze dell'ordine hanno condotto l'operazione dopo aver raccolto prove e testimonianze che collegano gli arrestati al caso. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Nel cuore del Napoletano, tre giovani di 33, 21 e 19 anni sono stati tratti in arresto dai carabinieri di Afragola per aver sottoposto un uomo disabile a mesi di torture psicofisiche. La vittima, affetta da ritardo cognitivo e invalidità al 75%, ha subito violenze sessuali e minacce di amputazione di un dito per costringerla alla sottomissione. L’incubo è durato ben sette mesi, segnati da aggressioni fisiche, insulti e atti crudeli come lo spegnimento di sigarette accese sulla pelle o l’obbligazione a bere bevande condite con peperoncino e cipolla. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto una dinamica di sopraffazione che ha trasformato la persona in uno strumento di divertimento per il gruppo criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoletano: 7 mesi di torture a un disabile

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