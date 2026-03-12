Orrore in Campania disabile abusato e perseguitato per mesi | tre arresti

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della stazione di Arpino di Caserta hanno eseguito tre arresti legati a un caso di abusi e persecuzioni contro una persona con disabilità. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato gli individui coinvolti, che avevano perseguitato e abusato della vittima per diversi mesi. L'indagine ha portato all'arresto degli accusati e alla restituzione della libertà alla persona coinvolta.

Nella mattinata odierna i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati ai danni di un giovane affetto da disabilità. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma anche attraverso attività tecniche, hanno consentito di ricostruire un quadro di gravi abusi e vessazioni che si sarebbero protratti nel tempo. Secondo quanto emerso, i tre indagati, agendo in concorso tra loro e approfittando della particolare condizione di fragilità della vittima, l'avrebbero costretta a subire atti sessuali.

