Mi tiravano su per le manette e mi buttavano a terra | reso disabile dalle torture nelle carceri israeliane

Mohammed Nasim Abulaz, 24 anni, ha trascorso 22 mesi in prigione in Israele, dove è stato sottoposto a violenze che gli hanno causato danni irreparabili alla spina dorsale. La sua storia evidenzia le condizioni di tortura e le conseguenze delle pratiche usate nelle carceri israeliane. Un caso che richiama l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani e sulla tutela dei detenuti.
Mohammed Nasim Abulaz ha 24 anni ed è uscito lo scorso ottobre dopo 22 mesi di prigionia in Israele. Li i militari l'hanno picchiato fino a rompergli la spina dorsale. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
