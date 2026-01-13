Mi tiravano su per le manette e mi buttavano a terra | reso disabile dalle torture nelle carceri israeliane

Mohammed Nasim Abulaz, 24 anni, ha trascorso 22 mesi in prigione in Israele, dove è stato sottoposto a violenze che gli hanno causato danni irreparabili alla spina dorsale. La sua storia evidenzia le condizioni di tortura e le conseguenze delle pratiche usate nelle carceri israeliane. Un caso che richiama l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani e sulla tutela dei detenuti.

Trasportato da un elicottero e circondato da agenti della Dea, Nicolas Maduro è arrivato in tribunale a Manhattan dopo essere stato prelevato dalla prigione di Brooklyn. Abiti da carcerato - camicia blu sopra la tuta arancione - e manette ai polsi. L’udienza è du - facebook.com facebook

