Forza Italia a Cesena punta sui giovani e nomina Fabrizio Faggiotto come coordinatore dei giovani del partito in città. Trentenne, Faggiotto è stato eletto nelle ultime elezioni di quartiere al Centro Urbano grazie a 75 preferenze portate a casa. Nel giugno 2024 è stato il dominus della lista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Forza Italia a Cesena punta sui giovani e sceglie Faggiotto come coordinatore: "Dopo 11 anni da civico è un ritorno a casa"

Leggi anche: Christian Filoscia nuovo coordinatore comunale di Forza Italia giovani Viterbo

Leggi anche: Christian Filoscia nuovo coordinatore comunale di Forza Italia giovani Viterbo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Forza Italia si riunisce a cena, la deputata Tassinari: Pieno sostegno al sindaco Zattini; Nuovi agenti da assumere: Il Governo non dà i soldi.

Cesena, Faggiotto nuovo coordinatore dei giovani di Forza Italia - Già candidato alle elezioni amministrative nel 2014, nel 2024 si è ... corriereromagna.it

La fuga continua, Forza Italia perde i pezzi - La fuoriuscita di esponenti di spicco da Forza Italia verso altri lidi destrorsi, vuoi la Lega vuoi ora in misura massiccia Fratelli d’Italia (in continua ascesa stando ai sondaggi che li accreditano ... ilrestodelcarlino.it

Manovra, il centrodestra non si mette d'accordo. Forza Italia: cinque miliardi sulla sanità - In attesa che dal Consiglio dei ministri arrivi alle Camere, a inizio ottobre, il documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), cornice della prossima legge di bilancio, monta la polemica ... huffingtonpost.it

La proposta di legge presentata dalla deputata Cristina Rossello (Forza Italia), avvocata di Silvio Berlusconi e nel cda di Mondadori, permette ai privati di partecipare sempre più attivamente al restauro delle opere pubbliche - facebook.com facebook

Sempre più italiani si fidano di Antonio Tajani e di Forza Italia. x.com