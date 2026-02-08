Mussomeli risana le finanze | +3,4 milioni in 3 anni il bilancio 2024 segna la svolta e restituisce autonomia
Mussomeli chiude tre anni con un saldo positivo di 3,4 milioni di euro, riuscendo a risanare le proprie finanze. Il bilancio 2024 mostra una svolta, con più autonomia per il Comune. La gestione ora può contare su risorse più solide, dopo anni di difficoltà.
Mussomeli, un comune nel cuore della Sicilia, ha raggiunto un punto di svolta nella sua gestione finanziaria, come evidenziato dal rendiconto del 2024, un documento già approvato dalla giunta municipale e con il parere favorevole dei revisori dei conti. Questo non è semplicemente un bilancio annuale, ma la certificazione di un percorso di risanamento economico che restituisce al comune una solidità finanziaria a lungo inseguita e una crescente autonomia decisionale. La notizia, che arriva in un momento in cui molti enti locali faticano a mantenere l’equilibrio di bilancio, assume un significato particolare per la comunità mussomelese e per l’intero panorama finanziario dei piccoli comuni italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu
