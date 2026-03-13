Musica Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour

Riccardo Cocciante ha appena compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiare questa tappa con l’uscita di un nuovo disco e un tour che partirà nelle prossime settimane. Il cantautore italiano, noto per le sue canzoni di successo, si prepara a portare dal vivo il suo repertorio in diverse città italiane. La sua carriera comprende numerosi album e collaborazioni di rilievo nel panorama musicale.

Musica. Riccardo Cocciante ha da poco compiuto 80 anni e celebra la ricorrenza con diversi progetti artistici. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Musica, Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour Articoli correlati Riccardo Cocciante: a 80 anni un nuovo album "Ho vent'anni con te" e il tour dal vivo. La video-intervista su Amica.it(askanews) – A 80 anni ha ancora passione ed energia da vendere, ha tirato fuori tanti brani rimasti nel cassetto e li ha registrati in presa... Leggi anche: Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album Musica, Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour Tutti gli aggiornamenti su Riccardo Cocciante Temi più discussi: Roccella Summer Festival | Riccardo Cocciante; Riccardo Cocciante festeggia 80 anni con un docufilm imperdibile; Cocciante, ritorno in grande stile. L’album di inediti e poi il live in Arena; Il ritorno di Cocciante: A 80 anni, io canto. Riccardo Cocciante: a Venezia con il tour estivo e nuovo album di ineditiRiccardo Cocciante pubblica Ho Vent'anni con Te, album di inediti dopo 20 anni, in attesa della tappa speciale a Venezia del nuovo tour. lavocedivenezia.it Il mio nome è Riccardo Cocciante: trama, cast, finale, dove è girato il film documentario in onda su Rai 1Il mio nome è Riccardo Cocciante film: diretto da Stefano Salvati, in onda su Rai 1. Trama, cast, finale e dettagli sulla realizzazione. maridacaterini.it «Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso». Con queste parole Riccardo Cocciante ha voluto chiarire la sua presenza nella nuova edizione di Canzonissima, dopo che il suo nome era stato inserito tra i partecipanti ufficiali. Ai microfoni - facebook.com facebook Non c'è nessun ripensamento riguardo alla partecipazione di Riccardo Cocciante a #Canzonissima. Vi possiamo anticipare che Cocciante farà lo stesso percorso di tutti gli altri artisti del cast. A #Canzonissima non esistono concorrenti: sarà una gara tra canz x.com