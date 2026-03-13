Musica Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour

Da tv2000.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Cocciante ha appena compiuto 80 anni e ha deciso di festeggiare questa tappa con l’uscita di un nuovo disco e un tour che partirà nelle prossime settimane. Il cantautore italiano, noto per le sue canzoni di successo, si prepara a portare dal vivo il suo repertorio in diverse città italiane. La sua carriera comprende numerosi album e collaborazioni di rilievo nel panorama musicale.

Musica. Riccardo Cocciante ha da poco compiuto 80 anni e celebra la ricorrenza con diversi progetti artistici. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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