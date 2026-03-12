Riccardo Cocciante | a 80 anni un nuovo album Ho vent' anni con te e il tour dal vivo La video-intervista su Amicait

(askanews) – A 80 anni ha ancora passione ed energia da vendere, ha tirato fuori tanti brani rimasti nel cassetto e li ha registrati in presa diretta, Riccardo Cocciante, torna a distanza di 20 anni dal suo ultimo album di inediti, con nuovo disco Ho vent’anni con te, un racconto musicale maturo ma sempre originale. «Diciamo da artista che spero di essere e non da persona che cerca di fare successo, fare un album è un bisogno, quindi qualsiasi età, qualsiasi momento è buono per farlo uscire se si ha voglia di farlo uscire e per fortuna ho voglia, il lusso di poter scegliere di farlo o no oggi. Ecco, questo è importante, l’ho fatto uscire perché ne avevo voglia, ecco, voglia di esprimermi. 🔗 Leggi su Amica.it

