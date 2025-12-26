Pofi tutto pronto per la quarta edizione della ‘Tombolata Vivente a Colori’
Domenica 28 dicembre 2025, a partire dalle ore 14.00, Piazza Vittorio Emanuele ospiterà la 4ª edizione della “Tombolata Vivente a Colori – Una Tombolata in. Associazione”, evento ideato e organizzato dall’Associazione Pofi A Colori, con il patrocinio del Comune di Pofi.Un appuntamento che unisce. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Presepe Vivente di Taverne a Nocera Superiore: tutto pronto per la I edizione
Leggi anche: Natale Village all’A1Expò: tutto pronto per la quarta edizione
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Ugo Di Pofi (@ugodipofisindaco) - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.