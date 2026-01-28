George Lucas apre il suo museo a Los Angeles | oltre Star Wars un tempio della narrazione visiva

A Los Angeles, George Lucas apre il suo nuovo museo. Non si tratta solo di mostrare costumi e oggetti di Star Wars, ma di creare un vero tempio della narrazione visiva. Il museo si trova tra le colline, a pochi passi dall’oceano Pacifico, e promette di diventare una tappa obbligata per gli appassionati di cinema e non solo.

A pochi passi dall’oceano Pacifico, tra le colline di Los Angeles, sta per nascere qualcosa che nessun cinefilo avrebbe mai osato sognare. Non è un nuovo film, né una serie televisiva. È un edificio che promette di diventare il santuario definitivo dell’immaginazione cinematografica: il Lucas Museum of Narrative Art, il progetto più ambizioso mai concepito dal creatore di Star Wars. Quando George Lucas ha venduto la sua creatura, la Lucasfilm, alla Disney nel 2012 per oltre quattro miliardi di dollari, molti hanno pensato che il regista si sarebbe ritirato a vita privata. Invece, quell’uomo che ha trasformato la cultura popolare con una saga galattica ha scelto di reinvestire parte della sua fortuna in un sogno ancora più grande: costruire un museo che celebrasse non solo il cinema, ma tutte le forme di narrazione visiva che hanno plasmato il nostro modo di vedere il mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

