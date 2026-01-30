Consiglio d’Europa rinnovate le cariche dell’Assemblea parlamentare

La sessione invernale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa si è conclusa a Strasburgo. Durante la riunione, sono state rinnovate le cariche ufficiali. La settimana scorsa, i politici hanno scelto i nuovi presidenti e membri delle commissioni. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sui temi europei e sui rapporti tra gli stati membri.

Piero Fassino ROMA – Rinnovate le cariche dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, durante la sessione invernale, che si è svolta a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio. La Delegazione italiana ha ottenuto la presidenza della commissione Politica, andata alla Presidente della Delegazione, Elisabetta Gardini. La commissione Migrazione è assegnata alla senatrice Sandra Zampa. Nell’ambito delle medesime commissioni, l’onorevole Deborah Bergamini ed il senatore Marco Scurria hanno rispettivamente assunto le cariche di Vicepresidenti. La Sottocommissione per i Balcani Occidentali sarà invece presieduta dall’onorevole Piero Fassino, mentre l’onorevole Valentina Grippo è stata eletta Vicepresidente della Sottocommissione per i Media e la Cultura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

