Consiglio d’Europa rinnovate le cariche dell’Assemblea parlamentare
La sessione invernale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa si è conclusa a Strasburgo. Durante la riunione, sono state rinnovate le cariche ufficiali. La settimana scorsa, i politici hanno scelto i nuovi presidenti e membri delle commissioni. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sui temi europei e sui rapporti tra gli stati membri.
Piero Fassino ROMA – Rinnovate le cariche dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, durante la sessione invernale, che si è svolta a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio. La Delegazione italiana ha ottenuto la presidenza della commissione Politica, andata alla Presidente della Delegazione, Elisabetta Gardini. La commissione Migrazione è assegnata alla senatrice Sandra Zampa. Nell’ambito delle medesime commissioni, l’onorevole Deborah Bergamini ed il senatore Marco Scurria hanno rispettivamente assunto le cariche di Vicepresidenti. La Sottocommissione per i Balcani Occidentali sarà invece presieduta dall’onorevole Piero Fassino, mentre l’onorevole Valentina Grippo è stata eletta Vicepresidente della Sottocommissione per i Media e la Cultura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondimenti su Consiglio Europa
Sezione energia di Confindustria: rinnovate le cariche sociali
Fratres Campania: rinnovate le cariche sociali per il quadriennio 2025–2029
Ue, il discorso sullo stato dell’Unione della presidente Von Der Leyen in diretta
Ultime notizie su Consiglio Europa
Argomenti discussi: Rinnovare l'impegno assunto dall'Armenia 25 anni fa a favore della democrazia e dei diritti umani; Ecdc e Oms Europa, un’alleanza che si rinnova: cosa cambia per la sicurezza sanitaria e i diritti dei cittadini; Giornata europea della protezione dati: il Garante richiama la scuola e i minori al centro dell’educazione digitale; La Capitale europea della cultura GO! 2025 un anno dopo l’inaugurazione: dalle celebrazioni allo sviluppo futuro.
CONSIGLIO D’EUROPA, RINNOVATE CARICHE ASSEMBLEA PARLAMENTARERoma, 30 gen - Rinnovate le cariche dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, durante la sessione invernale, che si è svolta a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio. La Delegazione italiana ha ott ... 9colonne.it
CAMERA DEI DEPUTATI: «LA DELEGAZIONE ITALIANA OTTIENE LE CARICHE CHIAVE ALL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA, CON GARDINI ALLA PRESIDENZA ...Rinnovate le cariche dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, durante la sessione invernale, che si è svolta a Strasburgo dal 26 al 30 gennaio. agenziagiornalisticaopinione.it
Il Consiglio d’Europa ha inviato al Governo italiano una richiesta formale per la presentazione di un nuovo e aggiornato piano di azione volto a verificare l’effettiva esecuzione della sentenza del 2019 con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato l’ facebook
Consiglio d’Europa, rinnovate cariche Assemblea parlamentare x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.