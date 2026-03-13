A Napoli è stato realizzato un murale dedicato a Noemi nel luogo dell’agguato. L’opera rappresenta un tributo visivo alla giovane vittima, con una scritta che esprime il suo desiderio di speranza e di un futuro senza violenza. La presenza del murale si inserisce in un’area riconosciuta per l’episodio inquietante che ha coinvolto Noemi.

Tempo di lettura: 3 minuti “È il simbolo della mia forza, della mia speranza per un futuro migliore senza violenza”. Sono le parole di Noemi che rimase ferita il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale in un agguato di camorra. Una pallottola vagante ferì la bimba e sua nonna. Il breve discorso, pronunciato questa mattina durante un evento organizzato in occasione del suo undicesimo compleanno a piazza Nazionale, ha accompagnato il dono alla città di un murale dell’artista Giulia Noeyes, raffigurante un suo disegno. Farfalle dipinte su una parete tinta di giallo, con cuori e stelle, come risposta alla violenza della camorra e alla devianza criminale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Murale a Napoli per Noemi nel luogo dell’agguato

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