Sparatoria a Napoli Agguato contro i parenti dell’allenatore del Cagliari

A Napoli, nei Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto i parenti dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. Andrea Pisacane, 68 anni, e suo figlio Gianluca, 28, sono stati vittime di un agguato avvenuto in vico Tre Re a Toledo nelle prime ore del mattino. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e richiama l’attenzione sulla sicurezza nella zona.

Un episodio violento scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli: Andrea Pisacane, 68 anni, e il figlio Gianluca, 28, padre e fratello di Fabio, allenatore del Cagliari, sono stati bersaglio di un agguato in vico Tre Re a Toledo alle prime luci dell'alba di ieri. Le ipotesi investigative oscillano tra una spedizione punitiva per una precedente lite, una vendetta per un 'pizzo' non pagato e una tentata rapina all'incasso del ' Pisadog 19 ', un baretto gestito dalla famiglia dal 2019, ritrovo preferito da giovani tifosi e centinaia di turisti. La Squadra Mobile di Napoli ha aperto un fascicolo e sta passando al setaccio le telecamere di sorveglianza per dare un volto e un'identità ai tre sparatori.

