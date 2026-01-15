Muore 2 anni dopo l’incidente investito da una donna che scappò | ora rischia l’accusa di omicidio stradale

A distanza di due anni dall’incidente, un anziano decede dopo essere stato investito in bicicletta da una donna che si è subito allontanata. L’evento si è verificato a Ferrara, e ora la donna rischia di essere accusata di omicidio stradale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle responsabilità sulla strada.

Ferrara, 15 gennaio 2026 – Investito in bicicletta, un anziano muore a distanza di due anni dall'incidente. Adesso l'automobilista che lo travolse, rischia l'accusa di omicidio stradale. Dopo il decesso dell'altro giorno di un 90enne, il pm Ciro Alberto Savino ha disposto l'autopsia per verificare se ci sia un nesso tra la morte dell'uomo e i traumi causati dall'incidente. Ma ecco i fatti. L'anziano, Luciano Cocchi, era in sella alla sua bicicletta quando il 19 settembre 2023 fu investito in via Zenzalino, ad Argenta. Alla guida dell'auto una donna di 50 anni, residente a Molinella nel Bolognese, che non si fermò a soccorrere l'uomo.

