Fu investito mentre viaggiava in bici muore due anni dopo l' incidente | la Procura indaga
La Procura ha avviato un’indagine dopo la morte di Luciano Cocchi, 90 anni, due anni dopo un incidente in bicicletta che aveva subito. L’uomo, investito durante un tragitto, aveva trascorso un lungo periodo di cure e riabilitazione. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata martedì, segnando la conclusione di un percorso difficile e sollevando interrogativi sulle cause e le responsabilità dell’incidente.
L’investimento, la lunga fase di cure e riabilitazione, poi la morte. Martedì è, infatti, giunta la tragica notizia della scomparsa di Luciano Cocchi, 90 anni. L’anziano era rimasto coinvolto in un incidente stradale il 19 settembre 2023: mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, in via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
