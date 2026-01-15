Fu investito mentre viaggiava in bici muore due anni dopo l' incidente | la Procura indaga

La Procura ha avviato un’indagine dopo la morte di Luciano Cocchi, 90 anni, due anni dopo un incidente in bicicletta che aveva subito. L’uomo, investito durante un tragitto, aveva trascorso un lungo periodo di cure e riabilitazione. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata martedì, segnando la conclusione di un percorso difficile e sollevando interrogativi sulle cause e le responsabilità dell’incidente.

