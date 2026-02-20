Infezione batterica sconfitta | Vibo Marina ringrazia il suo ospedale

Una donna di Vibo Marina ha ringraziato l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per averla salvata da un’infezione batterica, causata da un intervento non perfetto. La paziente ha raccontato di aver ricevuto cure rapide e professionali, che le hanno permesso di tornare alla vita normale. La comunità locale si è stretta intorno all’ospedale, riconoscendo l’impegno del personale sanitario nonostante le numerose criticità del sistema regionale. La vicenda dimostra come la dedizione di alcuni operatori possa fare la differenza.

Un atto d’amore contro la “malasanità”: la rinascita di una paziente e il grazie di una comunità. Una donna di Vibo Marina ha espresso profonda gratitudine al personale dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, elogiando la loro dedizione e competenza in un contesto di croniche difficoltà del sistema sanitario calabrese. La sua testimonianza sottolinea l’importanza del capitale umano e la resilienza del personale sanitario locale, offrendo un contrasto significativo con le narrazioni spesso negative sulla sanità regionale. L’emergenza e la prontezza della dottoressa Bartolotta. La donna è giunta al Jazzolino in condizioni critiche a causa di una grave infezione batterica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Neonati colpiti da infezione batterica in ospedale, giorni di paura in reparto: si cerca il "veicolo del contagio"Tre neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale hanno contratto un’infezione batterica in ospedale.

Il papà di Elsa, 15enne ferita a Crans-Montana: “Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica”Il papà di Elsa, la ragazza italiana di 15 anni ferita a Crans-Montana, ha riferito a Fanpage.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.