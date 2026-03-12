Alessia morta a 29 anni per un’infezione Il compagno | Ha fatto da scudo a nostro figlio il gesto d’amore più grande

Alessia, di 29 anni, è morta per un’infezione. Il suo compagno ha detto che ha protetto il loro bambino, definendo quel gesto il più grande d’amore. La famiglia ricorda come Alessia abbia fatto da scudo al figlio, e il dolore per la perdita è ancora molto vivo. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti.

Verdello. “È come se Alessia avesse fatto da scudo a nostro figlio. Se non si fosse ammalata anche lei, oggi, probabilmente saremmo qui a piangere Tommaso “. Valerio Cisotto, 35 anni, nasconde l’emozione dietro un paio di occhiali scuri, ma nelle sue parole c’è tutto il dolore per la perdita della compagna: Alessia Biasi, 29 anni, morta a causa di una grave infezione batterica. Una storia che ha profondamente colpito la comunità di Zanica, dove la coppia abitava. Originaria della Liguria, Alessia era cresciuta tra Vallecrosia e Bordighera, in provincia di Imperia. Proprio lì, dieci anni fa, aveva conosciuto Valerio. “Si sono innamorati e non si sono più lasciati”, ricorda commosso il papà di lui, Gianni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Zanica piange la morte improvvisa di Alessia Biasi a 29 anni: lascia un figlio piccoloTutta la comunità di Zanica piange la scomparsa a 29 anni di Alessia Biasi, giovane mamma del piccolo Tommaso, morta improvvisamente a causa di...

Enrica Bonaccorti è morta: chi è la figlia che ha cresciuto da sola, il marito che l’ha abbandonata e il suo grande amore segreto?Dietro il sorriso più famoso della tv italiana si nascondeva una vita sentimentale fatta di abbandoni, amori impossibili e una figlia che ha scelto...

Contenuti utili per approfondire Alessia morta a 29 anni per...

Discussioni sull' argomento Morta a Bergamo la vallecrosina Alessia Biasi, aveva 29 anni; Vallecrosia piange la giovane mamma Alessia Biasi, morta a Bergamo a soli 29 anni.

Alessia, morta a 29 anni per un’infezione. Il compagno: Ha fatto da scudo a nostro figlio, il gesto d’amore più grandeLa giovane mamma di Zanica è morta improvvisamente a causa di un batterio aggressivo: Se non fosse per lei, oggi saremmo qui a piangere il nostro Tommaso Verdello. È come se Alessia avesse fatto da ... bergamonews.it

Zanica piange la morte improvvisa di Alessia Biasi a 29 anni: lascia un figlio piccoloTutta la comunità di Zanica piange la scomparsa a 29 anni di Alessia Biasi, giovane mamma del piccolo Tommaso, morta improvvisamente a causa di un’infezione dovuta ad un batterio che non le ha ... bergamonews.it

Chi Magazine. Goo Goo Dolls · Iris. ALESSIA MARCUZZI È INNAMORATA: I BACI A VENEZIA CON TIAGO SCHIETTI La conduttrice è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore brasiliano. Le prime foto! I dettagli sul sito, al link in bio e nelle storie #chima - facebook.com facebook