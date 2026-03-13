Mps? Generali può sostituire Axa

Il ceo delle Generali, Philippe Donnet, ha un passato da giocatore di rugby nella serie C francese con il Puc di Perpignan. Recentemente, si è parlato di una possibile sostituzione di Axa da parte di Generali in relazione a Mps. Donnet, che ha 57 anni, guida l’assicuratore italiano dal 2016 e ha lavorato anche in altri importanti gruppi assicurativi.

Il ceo delle Generali, Philippe Donnet da giovane amava il rugby e giocava nella serie C francese con il Puc, il club di Perpignan. Poi è diventato più zen grazie agli anni di inizio carriera trascorsi in Giappone lavorando per l'Axa di monsieur Bébéar. Ma non ha dimenticato la tattica del mediano che cambia lato d'attacco per evitare il placcaggio e continuare l'azione verso la meta. Ovvero, restare al timone del Leone dopo la conquista dell'azionista Mediobanca da parte di Mps. Ieri, nella conferenza stampa di presentazione dei conti 2005, Donnet ha infatti preso la palla e si è lanciato nella mischia candidando Generali a sostituire Axa nella joint venture con il Monte che scadrà nel 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mps? Generali può sostituire Axa" Articoli correlati Generali si candida come partner di Mps al posto di AxaGenerali si potrebbe candidare come potenziale sostituto per le attività di bancassurance di Mps al posto di Axa, al termine della partnership tra... Leggi anche: Mps, ok a fusione Mediobanca ma Generali non andrà a Siena Contenuti utili per approfondire Mps Generali può sostituire Axa Temi più discussi: Mps? Generali può sostituire Axa; Generali possibile candidata a sostituire Axa come partner Mps - Ceo; Generali: Donnet, noi candidati per sostituire Axa in alleanza con Mps (RCO); Generali, utile 2025 record a 4,3 miliardi. Il ceo Donnet: possibili candidati in Mps al posto di Axa. TOP NEWS ITALIA: Generali si candida a sostituire Axa in jv con Mps, pronta a ampliare intesa con UnicreditScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Generali possibile candidata a sostituire Axa come partner Mps - CeoMILANO, 12 marzo (Reuters) - Generali potrebbe essere candidata a subentrare alla francese Axa come partner di Banca Mps e ad ampliare gli accordi commerciali esistenti con UniCredit. Lo ha detto il c ... msn.com Banca MPS e Confagricoltura insieme per sostenere gli investimenti delle imprese agricole Firmato un accordo per facilitare l’accesso al credito e promuovere innovazione, sostenibilità e digitalizzazione nel settore agricolo e agroalimentare. Creato un tavolo - facebook.com facebook Banca MPS e Confagricoltura insieme per sostenere gli investimenti delle imprese agricole. Leggi il comunicato completo. urly.it/31f3aw #BancaMPS #Agridop #Territorio x.com