generali si candida come partner di mps al posto di axa

Generali si propone come possibile sostituto di Axa per le attività di bancassurance di Mps, in vista della scadenza della partnership tra Monte dei Paschi di Siena e il gruppo assicurativo francese prevista per il 2027. La società italiana sta valutando questa opportunità, che potrebbe portarla a collaborare direttamente con la banca. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative tra le parti coinvolte.

Generali si potrebbe candidare come potenziale sostituto per le attività di bancassurance di Mps al posto di Axa, al termine della partnership tra Monte dei Paschi di Siena e il gruppo assicurativo francese, in scadenza nel 2027. «Sappiamo che scade questo accordo, saremmo un candidato per la sostituzione di questo risparmio e se potessimo rimpatriare questo risparmio degli italiani dalla Francia, saremmo felici di farlo», ha dichiarato l’amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet. Ha poi aggiunto: «Non è una decisione nostra, noi abbiamo la disponibilità di parlare con tutti quelli che ci possono aiutare a fare il nostro mestiere». Mps di recente ha acquistato Mediobanca, che a sua volta ha in pancia il 13 per cento di Generali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

