Il valdarnese Tommaso Pierazzi nuovo coordinatore regionale dei 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle Toscana ha annunciato il cambio di coordinatore regionale, con il valdarnese Tommaso Pierazzi che assume l’incarico. La nomina è stata comunicata ufficialmente oggi, segnando un momento di svolta nell’organizzazione del partito nella regione. Pierazzi prende il posto del precedente responsabile e si occuperà della gestione delle attività e delle strategie a livello regionale.

Arezzo, 05 marzo 2026 – Il Movimento 5 Stelle Toscana apre una nuova fase organizzativa con il passaggio di consegne alla guida regionale. Dopo anni di impegno alla coordinazione, Irene Galletti lascia il ruolo di coordinatrice regionale cedendo il testimone al sangiovannese Tommaso Pierazzi, chiamato a guidare il Movimento in Toscana in un momento di rinnovamento e rilancio. «Concludo questo incarico con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a far crescere il Movimento in Toscana, soprattutto verso il presidente Giuseppe Conte e la vicepresidente Paola Taverna per la fiducia che mi hanno riconosciuto in questi anni densi di sfide – dichiara Galletti –.