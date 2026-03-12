Dieci polmoniti l' anno da vent' anni | salvata dall' incubo con un intervento mini-invasivo al San Camillo

Una donna ha sofferto di circa dieci polmoniti ogni anno per più di vent'anni, tutte nello stesso punto del polmone. Dopo numerosi ricoveri e trattamenti antibiotici, è stata sottoposta a un intervento mini-invasivo presso l'ospedale San Camillo, che le ha permesso di uscire dall'incubo delle ripetute infezioni.

Anni di sofferenze, con cicli di antibiotici, ricoveri e controlli in strutture di più Regioni. Poi l'arrivo al San Camillo Forlanini e l'incontro con il team di endoscopisti Ha vissuto per oltre vent’anni con polmoniti ripetute, sempre nello stesso punto del polmone, arrivando anche a 10 episodi all’anno, con conseguenti cure con antibiotici, controlli e, in diversi casi, ricoveri in ospedale. È l’incubo sperimentato da Laura (nome di fantasia), 63 anni, che l’ha spinta a un “pellegrinaggio” tra numerose strutture sanitarie, anche fuori dalla Regione. “Sono andata nelle Marche, in Abruzzo, in Campania. Ovunque – racconta -. Ero arrivata al punto di arrendermi a continuare a stare male, non ne potevo più di girare a vuoto”. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Intervento chirurgico complesso al 'Tatarella', maxicalcolo vescicale rimosso con laser mini-invasivo: salvata paziente con spina bifidaL’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Urologia del Presidio Ospedaliero ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola oggi ha eseguito con successo un... Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni annoRoma, 15 gennaio 2026 – Le buste paga lorde non hanno tenuto il passo dei prezzi, ma il potere d’acquisto netto è stato in parte “assicurato” da...