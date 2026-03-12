Motta in concerto a Castel Raniero per Romagna in Fiore a dieci anni dall' album d' esordio

Sabato 9 maggio, a Faenza, si tiene il concerto di Motta durante l’evento “Romagna in Fiore”, una rassegna musicale organizzata da Ravenna Festival nel 2024. L’appuntamento si svolge nella città nota per le sue ceramiche e ricorda il decimo anniversario dell’album di debutto del cantante. La manifestazione è dedicata ai territori colpiti dall’alluvione dell’anno precedente.

Sabato 9 maggio, "Romagna in fiore", la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall'alluvione dell'anno precedente, torna a Faenza, celebre capitale delle ceramiche. L'appuntamento è presso Castel Raniero, dove fra il 1926 e il 1932 fu creata una colonia elioterapica e che oggi è "casa" dell'ormai storico festival folk La Musica nelle Aie. Protagonista in scena, Motta, uno dei cantautori chiave della generazione millennial e una delle voci più...

