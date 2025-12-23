Bologna, 23 dicembre 2025 – Pedro Acosta su una Ducati nel 2027? La possibilità inizia a farsi concreta. Il pilota spagnolo, considerato un predestinato, va in scadenza di contratto a fine 2026 con KTM e i rumors del paddock lo danno sempre più vicino a Borgo Panigale nel 2027, probabilmente in un team satellite, anche se pure nella squadra ufficiale Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono in scadenza. La priorità di Ducati è sicuramente quella di rinnovare con il campione del mondo e la sensazione è che su Bagnaia verrà fatto un ragionamento dopo le prime gare stagionali, per capire se il feeling con la Desmosedici è tornato dopo una stagione oltremodo deludente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGp, Acosta verso Ducati nel 2027. Nieto (VR46): "Sarebbe un sogno per noi"

