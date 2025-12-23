MotoGp Acosta verso Ducati nel 2027 Nieto VR46 | Sarebbe un sogno per noi
Bologna, 23 dicembre 2025 – Pedro Acosta su una Ducati nel 2027? La possibilità inizia a farsi concreta. Il pilota spagnolo, considerato un predestinato, va in scadenza di contratto a fine 2026 con KTM e i rumors del paddock lo danno sempre più vicino a Borgo Panigale nel 2027, probabilmente in un team satellite, anche se pure nella squadra ufficiale Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono in scadenza. La priorità di Ducati è sicuramente quella di rinnovare con il campione del mondo e la sensazione è che su Bagnaia verrà fatto un ragionamento dopo le prime gare stagionali, per capire se il feeling con la Desmosedici è tornato dopo una stagione oltremodo deludente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: MotoGP, VR46 in Aprilia nel 2027? Il team di Valentino Rossi potrebbe salutare Ducati e accogliere Bagnaia
Leggi anche: MotoGP, Celestino Vietti sostituisce l’infortunato Morbidelli nel test di Valencia sulla Ducati VR46
