Guerra Iran missile su Zarzir con 60 feriti e raid su Dubai Macron annuncia un soldato francese morto a Erbil

Nella regione del Medio Oriente e del Golfo Persico si sono verificati recenti scontri con un missile che ha colpito Zarzir provocando 60 feriti, mentre un raid a Dubai ha causato danni non specificati. Nel frattempo, un soldato francese è stato ucciso a Erbil, secondo quanto annunciato ufficialmente. La situazione militare tra Stati Uniti, Israele e Iran rimane tesa e in evoluzione.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continua ad allargarsi al Medio Oriente e al Golfo Persico. Un missile balistico ha colpito la città israeliana di Zarzir causando decine di feriti, mentre nuove esplosioni sono state segnalate a Dubai. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un soldato francese durante un attacco nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Sul piano politico cresce la tensione internazionale: Donald Trump minaccia Teheran, mentre Washington autorizza temporaneamente la vendita del petrolio russo già in transito per evitare una crisi energetica globale. Intanto gli attacchi contro infrastrutture petrolifere e navi nel Golfo Persico continuano a moltiplicarsi, aumentando il rischio di un conflitto sempre più esteso nell'area.