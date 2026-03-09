Morto U Tartaru | vuoto di potere nella ‘ndrangheta di Vibo

La morte di Nazzareno Fiorillo, conosciuto come U Tartaru, ha lasciato un vuoto di potere nella ‘ndrangheta di Vibo Valentia. Fiorillo era una figura di spicco nel panorama criminale locale e la sua scomparsa rappresenta un cambiamento significativo per le dinamiche del territorio. La notizia si diffonde tra le forze dell’ordine e gli addetti ai lavori, mentre il vuoto di leadership si fa sempre più evidente.

La scomparsa improvvisa di Nazzareno Fiorillo, noto come U Tartaru, segna una cesura profonda nella mappa criminale del territorio di Vibo Valentia. Il boss della ‘ndrangheta, classe 1965, ha lasciato la vita mentre era ricoverato presso l’ospedale di Pescara, dopo essere stato trasferito dal carcere di Lanciano dove scontava un’ergastolo parziale. La morte avviene in un momento critico per il locale di Piscopio, lasciando vacante una posizione chiave nella lotta contro il potente clan Mancuso di Limbadi. Le condizioni di salute del sessantunenne erano deteriorate da tempo, spingendo i legali a richiedere più volte gli arresti domiciliari senza successo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

