Morto l’ex 007 e funzionario di polizia Bruno Contrada

È deceduto a Palermo Bruno Contrada, ex ufficiale dei servizi segreti italiani e dirigente di polizia, che aveva 94 anni. Contrada ha ricoperto il ruolo di numero tre nel Sisde, l'allora servizio segreto civile. La sua carriera si è sviluppata nel settore della sicurezza, mentre la sua vita si è conclusa nella città in cui era nato.

È morto a Palermo Bruno Contrada: ex 007 e funzionario di polizia, numero 3 del Sisde, aveva 94 anni. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Morto l’ex 007 e funzionario di polizia Bruno Contrada Articoli correlati Morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e alto funzionario del SisdeABBONATI A DAYITALIANEWS Una lunga carriera nelle istituzioni È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia ed ex numero tre del Sisde,... Leggi anche: È morto lo 007 Bruno Contrada Morto l’ex 007 e funzionario di polizia Bruno Contrada Tutto quello che riguarda Bruno Contrada Temi più discussi: Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre del Sisde aveva 94 anni; Morto Bruno Contrada, ex 007 tra processi e polemiche sulla mafia; Il crollo di via Pagano, una tragedia da non dimenticare: 'Giuseppe Siciliano esempio di dedizione'; Domenico Caliendo, ai funerali presente anche Pasquale Mazzocchi. Bruno Contrada morto, chi era l'ex 007 accusato di concorso esterno in associazione mafiosaÈ morto ieri, all’età di 94 anni, Bruno Contrada. L’ex funzionario di polizia ed ex numero tre del Sisde, accusato di aver ... msn.com Bruno Contrada, chi era l’ex 007 che divise l’Italia tra antimafia, servizi segreti e quel processo mai chiuso davveroÈ morto Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde. Chi era, la carriera a Palermo, il processo per concorso esterno e la sentenza ... affaritaliani.it È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e del Sisde. Una delle vicende giudiziarie più controverse della lotta alla mafia. Leggi perché: https://sl.famigliacristiana.it/FC/d2d32c - facebook.com facebook Bruno Contrada è morto, la cultura della giurisdizione per certi pm non è mai nata. Un ricordo e un brano dal libro "Lo sbirro e lo Stato" di Lino Jannuzzi (Koiné 2008). Di @guidotweet x.com