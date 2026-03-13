A Palermo si è spento Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e alto funzionario del Sisde, all’età di 94 anni. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo nelle forze dell’ordine e nei servizi di intelligence italiani. La sua morte segna la fine di un percorso lungo nel settore pubblico.

Una lunga carriera nelle istituzioni. È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia ed ex numero tre del Sisde, all'età di 94 anni. Nato a Napoli ma palermitano d'adozione, aveva costruito gran parte della sua carriera professionale proprio nel capoluogo siciliano. Nel corso di circa trent'anni di attività, Contrada aveva attraversato tutte le fasi della carriera investigativa: prima come dirigente della Polizia di Stato, poi come alto funzionario dei servizi segreti civili, arrivando a ricoprire un ruolo di primo piano all'interno del Sisde. L'arresto nel 1992 e il processo per mafia. La vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto iniziò alla vigilia di Natale del 1992, l'anno segnato dalle stragi mafiose di Palermo.

© Dayitalianews.com - Morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e alto funzionario del Sisde

Bruno Contrada morto a Palermo, il suo nome era appena riemerso nell'indagine sull'omicidio MattarellaÈ morto all’età di 94 anni Bruno Contrada, il super poliziotto ex numero tre dei servizi segreti italiani del Sisde.

Morto Bruno Contrada, l’ex 007 tra i protagonisti nella guerra di mafia a PalermoE’ morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni piu’ violenti della guerra di mafia a Palermo, e’ stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opin ... affaritaliani.it

Bruno Contrada è morto, super poliziotto nella guerra alla mafia e protagonista di una vicenda giudiziaria che divise l’ItaliaL’ex numero tre del Sisde fu condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo 8 anni fu assolto opo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) ... quotidiano.net

