È morto lo 007 Bruno Contrada

È scomparso Bruno Contrada, che aveva 94 anni. Fu l’ex numero tre del Sisde durante uno dei periodi più difficili della guerra tra le forze di sicurezza e le organizzazioni criminali. La sua carriera si è svolta in un contesto segnato da tensioni e operazioni di intelligence. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l’opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa (Contrada scontò 8 anni della pena). E successivamente alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) e a un risarcimento per l’ex poliziotto. Contrada è morto ieri sera poco prima di mezzanotte. A dare la notizia l’agenzia di stampa Agi. L’arresto. Contrada è stato arrestato la vigilia del Natale ’92. 🔗 Leggi su Open.online

