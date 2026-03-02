Un uomo di 56 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Guglielmo Oberdan, all’incrocio con via Pola. Stava viaggiando in moto verso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata sua moglie, quando si è verificato l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Stava andando a fare visita a sua moglie, ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, ma la sua vita è finita in un incidente stradale in via Guglielmo Oberdan all’incrocio con via Pola. Erano circa le 19.20 di sabato sera. Gianluca Lorenzini, 56 anni, residente a Cesena, coniugato, tre figli, era in sella al suo motociclo, un 125 cc., mentre si recava al nosocomio cesenate. Giunto all’incrocio fra via Guglielmo Oberdan e via Pola si è scontrato violentemente contro una Opel Corsa, condotta da una donna, una 40enne di origini straniere, residente a Cesena. Gianluca Lorenzini è caduto rovinosamente a terra e ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto a 56 anni in sella alla moto . Andava dalla moglie in ospedale

Leggi anche: Gianluca muore a 56 anni in sella alla moto

Gianluca Callegaro muore a 28 anni in sella alla sua moto, il papà: «Si è infilato il casco e ci ha salutati dicendo che andava dalla fidanzata»VIGONZA - «Ciao, io vado, Ci vediamo domani», gli aveva detto il figlio infilando il casco e accendendo la moto.

Una raccolta di contenuti su Morto.

Temi più discussi: Hubert Rabensteiner, il calzolaio dei campioni è morto a soli 56 anni; Stroncato da un malore a 56 anni, trovato senza vita dalla moglie; Bressanone, il calzolaio dei campioni Hubert Rabensteiner morto a 56 anni. La famiglia: Ha semplificato la vita a tanta gente; CESENA: Schianto tra auto e moto, morto 56enne | FOTO.

Avezzano dice addio a Jan Ostalecki (Giovanni), morto a 56 anniAvezzano si stringe nel dolore per la scomparsa di Jan Ostalecki, per tutti Giovanni, venuto a mancare all’età di 56 anni. Un volto conosciuto e familiare per la città, dove ogni settimana tanti ... terremarsicane.it

Hubert Rabensteiner, il calzolaio dei campioni è morto a soli 56 anniLa tragica notizia ha sconvolto non solo la città vescovile ma soprattutto gli ambienti sportivi di tutto il mondo. Davanti alla porta del suo laboratorio hanno fatto la fila un'infinità di campioni d ... altoadige.it

È morto il fumettista Jacopo Camagni, aveva 48 anni - facebook.com facebook

Rino Marchesi è morto, fu il signore del calcio che allenò Maradona e Platini x.com