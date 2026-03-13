Morto dopo un' endoscopia di routine chiesto un milione di euro di risarcimento

Un uomo di 69 anni è deceduto dopo aver subito un’endoscopia di routine presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La famiglia ha chiesto un risarcimento di un milione di euro. La procedura è stata eseguita nel reparto di chirurgia dell’ospedale e il decesso è avvenuto poco dopo. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

I familiari di un uomo di 69 anni hanno citato in giudizio l’Asp: il decesso era avvenuto dopo due interventi chirurgici e un trasferimento d’urgenza a Palermo È morto a 69 anni dopo una procedura endoscopica eseguita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I familiari hanno citato in giudizio l’Asp chiedendo un risarcimento di circa un milione di euro. La prima udienza è fissata per il mese prossimo davanti al tribunale di Agrigento. L’uomo, di Porto Empedocle, nel settembre 2020 era stato sottoposto a una procedura endoscopica per una stenosi intestinale. Dopo l’intervento si era verificata un’emorragia digestiva che aveva reso necessario un intervento chirurgico riparatore, risultato però inefficace. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Contestate alla Asl le cure ricevute. Un milione di euro di risarcimentoPistoia, 24 febbraio 2026 – Un risarcimento di oltre un milione di euro ai familiari di un paziente deceduto. Lorenzo Pellegrini ha chiesto 100 mila euro di risarcimento a Fabrizio CoronaLa richiesta di risarcimento dei legali del calciatore della Roma nel processo per diffamazione nei confronti dell’ex re dei paparazzi. Approfondimenti e contenuti su Morto dopo Argomenti discussi: Tragedia a Locri: 34enne accusa malessere e si reca al Pronto Soccorso, ma viene dimesso e muore poco dopo; Marina di Gioiosa: la morte del dott. Giovanni Condemi dopo un’operazione a Frosinone: si cercano risposte nell’autopsia. Crans Montana, dopo un mese di agonia è morto un altro ragazzo di 18 anni: salgono a 41 le vittime della strageUn ragazzo di 18 anni è morto dopo un mese di ricovero in ospedale in Svizzera. Il giovane è la 41esima vittima del rogo di Crans Montana. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it